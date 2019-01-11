Tayvan’da kutuya koyduğu kedisini barınağa postalayan kişiye 2 bin dolar ceza

Tavyan’da bir kişi kedisini kutuya koyarak başkant Taipei’de bulunan bir barınağa postaladı. Yeni Taipei Şehri Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi, yetikilerle irtibata geçerek durumu adli makamlara taşıması sonucunda soyadının Yang olduğu öğrenilen kişiye toplamda 2 bin dolar para cezası kesildi.

United Daily News (UDN) isimli haber sitesinde yer alan habere göre, kutuya koyduğu Scottish cinsi kedisini kargoyla başkent Taipei’nin Banqiao bölgesindeki bulunan barınağa yollayan 33 yaşındaki Yang soyadlı bir kişiye Tayvan Havyan Haklarını Koruma Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 bin dolarlık bir ceza kesildi.

KEDİNİN KUDUZ AŞISI OLMADIĞI GEREKÇESİYLE 30 BİN DOLAR EK BİR CEZA DAHA KESİLDİ

Yang ayrıca kedisinin kuduz aşısını yaptırmamasından ötürü Bulaşıcı Hayvan Hastalıklarının Önlenmesi ve Kontrolü Yasası uyarınca yaklaşık 980 dolarlık ek bir cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Yeni Taipei Şehri Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi, göndericiyi teslimat servisi ve polis gözetim görüntüleri yoluyla tespit etti ve olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

KEDİYE BAKABİLECEK ZAMANI OLMADIĞI İÇİN GERİ VERMEK İSTEMİŞ

Ofis yetkililerinin irtibata geçtiği Yang, kediye bakabilecek zamanı olmadığını ve bu nedenle kediyi geri vermek istediği belirtti.

Yang, aralarında akupunktur ve geleneksel bir bitkisel tedavi olan ‘moksibusyon’ olmak üzere birçok terapi uygulamasına rağmen kedinin geçmiş dönemden kalma sakatlığının iyileşmediğini de sözlerine ekledi.

Evcil hayvanlarına daha fazla bakamayacağına kanaat getiren kişilerin hayvanlarına yeni bir yer bulma konusunda yasal yolları takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Yeni Taipei Şehri Hayvanları Koruma ve Sağlık Teftiş Ofisi yöneticisi Chen Yuan-chuan, “Hayvanların düzgün şekilde markalandığı, kısırlaştırıldığı ve aşılandığı resmi kuruluşlar ya da yetkili barınaklar aracılığıyla evcil hayvanlarına yeni bir yuva arayabilirler” dedi.