Helikopter pervanesi kafasını kopardı

4 saat önce
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ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir adam, helikopteri çalıştırmaya çalışında feci bir şekilde can verdi.

WFLA televizyonunun haberine göre, olay Hernando ilçesinde meydana geldi.

Polise ifade veren bir kişi, ölen adamla birlikte helikopterin motorunu çalıştırırlarken bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın aniden sarsıldığını ve yan düştüğünü, tam o anda pervanenin de adamın kafasını kopardığını anlattı.

Talihsiz adam olay yerinde öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şerif Al Nienhuis, “Açıkçası biraz sıra dışı olan bir ölüm ve tüm cevapları aldığımızdan emin olmak istiyoruz” diye açıkladı.

Ölenin 62 yaşındaki Salvatore Disi olduğu aktarıldı.

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