Jolie’den siyasete yeşil ışık!

Hollywood’un en ünlü isimlerinden Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra siyasete girmeye de hazırlanıyor. Bir programda konuşan Jolie, gelecekte siyasete girebileceği yönünde mesajlar verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi görevini yürüten, ayrıca, mülteciler ve cinsel şiddet gibi konularda da gönüllü faaliyetler yapan Jolie, BBC’de katıldığı programda yakın gelecekte siyasete atılabileceğini belirtti.

Program sırasında sunucu Justin Webb’in ‘Politikaya girmeyi düşünüyor musunuz?’ sorusuna, “Bana 20 yıl önce sorsan gülerdim… Her zaman ihtiyacım olan yerde olacağımı söylerim, politika için uygun muyum bilmiyorum” diye cevap veren Jolie sözlerine öyle devam etti:

“Hükümetlerle ve askeriyeyle çalışmaya uygunum. Şu anki ilginç pozisyonumun nedeni de birçok işin üstesinden gelebilmem.”

Jolie daha sonra, ‘Bu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışan 40 kişilik Demokrat listesinde sizin isminizin de olabileceği anlamına gelebilir’ diyen Webb’e “Teşekkür ederim” demekle yetindi.

Oscar ödüllü oyuncunun bu soruya kesin bir dille ‘hayır’ cevabı vermemesi ve hükümetle çalışmaya uygun olduğunu vurgulaması Jolie’nin yakın bir zamanda siyasete atılabilceği yorumlarına neden oldu.