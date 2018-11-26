“Mars’a taşınma ihtimalim yüzde 70”

10 dakika önce
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Mars’a gitmesi ihtimalinin yüzde 70 olduğunu, ama yolculuk sürecinde yüksek ölüm riski bulunduğunu söyledi.

HBO’da yayınlanan Axios programına konuk olan Musk, bu yolculuğun gelecek 7 yıl içerisinde gerçekleşebileceğini belirterek kızıl gezegene taşınmayı umduğunu dile getirdi.

Mars’a gitmenin ‘sadece’ birkaç yüz bin dolara mal olabileceğini öngören SpaceX CEO’su, ancak Mars’a gidenlerin zamanlarının çoğunu hayatta kalmaya çalışarak geçireceğini ve geri dönüşün de garanti edilemeyeceğini belirtti.

Cesur beklentilere rağmen, 47 yaşındaki Musk’ın ucuz uzay yolculuğu hayali beklemek zorunda kalabilir. Zira, NASA, katıldığı bir programda marihuana içen Musk hakkında inceleme başlatmış durumda.

Musk, geçen günlerde Tesla şirketin yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış, yerine Robyn Denholm getirilmişti.

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