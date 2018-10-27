Gökkuşağı diş modası

İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, ‘gökkuşağı diş’ modasının sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldığını yazdı.

31 dakika önce
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İngiltere’nin Daily Mail gazetesi, ‘gökkuşağı diş’ modasının sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldığını yazdı.

Sosyal medyadaki trendi hızlı bir şekilde paraya çevirmek isteyen ABD’li Chrom şirketi ise diş boyalarını 20 dolardan satışa çıkardı. Daily Mail’e konuşan diş hekimi Ramin Tabib, diş boyasının ilginç olduğunu ancak sağlıklı olduğu konusunda garanti verilemeyeceğini söyledi. Bunun nedeni ise boyanın içeriğinin şirket tarafından açıklanmaması. (HÜRRİYET.COM)

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