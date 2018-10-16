Dünyanın ‘İğrenç’ yiyecekleri 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nden 2 hafta sonra ise İsveç'te dünyanın dört bir yanından "iğrenç" diye tanımlanan yiyecekler yeni bir sergide görücüye çıkacak.

16 Ekim Dünya Gıda Günü’nden 2 hafta sonra ise İsveç’te dünyanın dört bir yanından “iğrenç” diye tanımlanan yiyecekler yeni bir sergide görücüye çıkacak.

Boğa penisinden kurtçuklarla kaplı bir peyniri yeme fikri, en hafif ifadeyle pek iştah açıcı olmaz. Hatta bunu “iğrenç” bulanlar bile olabilir.

Ama İtalya‘nın Sardunya Adası sakinlerine sorarsanız ağızları sulanır.

Dünyanın farklı kesimlerinde bir yiyeceği “iğrenç” hale getiren ya da getirmeyen kültürel farklılıklar yeni bir serginin konusu oldu.

Dünyanın İğrenç Yiyecekleri Müzesi, 31 Ekim’de İsveç‘in Malmö kentinde kapılarını ziyaretçilere açacak.

Serginin amacı, neyi yiyip yiyemeyeceğimize dair ön yargılarımıza meydan okumak.

Serginin küratörlerinden psikiyatrist Samuel West, “Yiyecek, kültürel kimliğimizin bir parçası ve algılarımız yetiştiğimiz yerden yoğun bir şekilde etkileniyor. Evrimle birlikte gelen iğrenme fonksiyonu güvenli olmayan gıdalardan uzak durmamızı sağlıyor” diyor.

Samuel West ayrıca 16 Ekim Dünya Gıda Günü‘ne atfen, “Seçimlerimizin çevre üzerinde büyük etkisinin olduğu günümüzde, insanları bu kavramlar üzerine düşündürmek önemli” diye de ekliyor.

West ve sergiyi birlikte yaptıkları arkadaşı Anders Ahren, en “iğrenç” yiyecekleri bulabilmek içindünyayı dolaştılar.

300 yemeklik orijinal listeden 80’ini sergiye aldılar.

Anders Ahrensergiyi ziyaret edenlerin “sürpriz deneyimler” de yaşayacaklarını söylüyor:

“İnsanlar sürekli değişecek belirli yiyecekleri tadabilecekler ve koklayabilecekler.”

Peki, bu ilginç menüden tadacak kadar cesur musunuz? İşte sergideki yiyeceklerden bazıları ve kökenleri. Kurtçukla kaplı peynir (İtalya)

Peynir ortadan ikiye bölünüyor ve kurtlar yumurtalarını bıraksınlar diye dışarıda bırakılıyor.

Kurtların salgıladıkları enzimler yağları parçalıyor.

Peyniri yiyenlerin, larvaların zıplama ihtimaline karşı gözlerine dikkat etmeleri gerekiyor ve canlı kurtçuk yemek de riskli. Çünkü yeni ev sahiplerinde de hayatta kalabiliyorlar ve bağırsak duvarlarını delebiliyorlar.

“Cazu marzu-Çürük peynir” adı verilen peynirin satışı Avrupa Birliği‘nde sağlık nedenleriyle yasaklandı. Boğa penisi (Çin)

Boğa penisinin, sağlığa yararlı ve afrodizyak etkisi olduğu iddia ediliyor.

Uzmanlara göre kadınlar daha beyaz etleri yemeli, daha koyu renkli penis eti ise erkekler tarafından tüketilmeli. Kızarmış çekirge (Uganda)

Uganda ve diğer Afrika ülkelerinde bir paket patates cipsi yerine barlarda sık sık kızarmış çekirge yeniyor.

Özellikle bira ve cin ile birlikte iyi gittiği söyleniyor.

“Nsense” adı verilen çekirge kızartmasını kadınların yemesi uzun süre yasaktı çünkü onların çekirge kafalı çocuklar dünyaya getirecekleri düşünülüyordu. Karınca yumurtası ve larvası (Meksika)

Tarihçilere göre ağaç karıncaları yüz yıllardır Meksika’da atıştırmalık olarak yeniyor.

“Escamole” adı verilen karıncalar genelde baharatlarla kızartılıyor ve tortilla ya da taco ekmeği içinde guacomole sosuyla servis ediliyor.

Ucuz olmayan bu yiyeceğe “çölün havyarı” da deniyor. Kobra kalbi (Vietnam)

Bu yiyecek de “ek güç” isteyenlere tavsiye ediliyor. Vietnam’da kobra kalbinin afrodizyak etkileri olduğuna inanılıyor.

Geleneksel bir İngiliz kahvaltısında; pıhtılaşmış domuz kanından yapılmış sosis de var.

Bu sosiste domuz kanının yağı ve yulaf ezmesi önce kaynatılıyor sonra kızartılıyor.

Domuz kanının iyi bir demir, çinko ve protein kaynağı olduğu söyleniyor.

Kurbağa suyu (Peru)

Avlanan yılan kaynatılıyor ve etinden başka atıştırmalık yiyecekler de elde ediliyor.

Kalp, kobra kanıyla beraber bir bardakta servis ediliyor. Kaynamış domuz kanı (İngiltere)

Gelelim içeceklere…

Peru’nun popüler içeceği kurbağa suyunda, derisi yüzülmüş bir kurbağa – genelde de soyu tükenmekte olan “Titicaca” su kurbağası- yumurta, bal ve baharatlarla mikserden geçiriliyor.

Daha sonra karışım süzülüyor ve kurbağa suyu, sağlıklı bir enerji içeceği ve afrodizyak olarak satılıyor.

Hatta bir adı da “Peri Viagrası”. Fare şarabı (Çin)

Bu içeceği hazırlamak bir yıl alıyor. Pirinç şarabına sadece birkaç günlük tüysüz ölü yavru fareler konuyor.

Çin’de keyif için içilmiyor fare şarabı.

Astım ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı iyi geldiği söyleniyor. (BBCTÜRKÇE)