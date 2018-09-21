Fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Kuzey Denizi’nden bir fırtınanın Hollanda’ya yönelmesiyle Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda yüzlerce uçuş iptal edildi.

49 dakika önce
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Kuzey Denizi’nden bir fırtınanın Hollanda’ya yönelmesiyle Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kuzey Denizi’nin son bahar fırtınası Hollanda’ya doğru yaklaşırken Avrupa’nın en büyük 3’üncü havalimanı Schipol’de bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. Rüzgar hızının saatte 95 kilometre hızla ilerlemesi, havayolları firmalarının başka şehirlere yönelmesine sebep oldu.

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