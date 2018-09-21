Arsenal rahat kazandı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında Ukrayna temsilcisi Vorskla‘yı Emirates Stadyumu‘nda ağırlayan Arsenal mücadeleyi rahat kazandı: 4-2

İlk devreyi Pierre-Emerick Aubameyang‘ın 32’de attığı golle 1-0 önde tamamlayan Topçular, ikinci yarıda fırtına gibi esti.

48’de Danny Wellbeck‘le farkı ikiye çıkaran Londra ekibi, 56’da da Aubameyang’ın ayağından bir gol daha buldu ve skoru 3-0’a taşıdı.

Topçular adına dördüncü golü atan isim ise Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil oldu. 74’te Stephan Lichtsteiner‘in ortasında topu boş kaleye yollayan Mesut durumu 4-0’a getirdi.

Dört farklı geriye düştükten sonra 77’de Volodymyr Chesnakov‘la ilk golünü bulan Vorskla, 90+4’te de Vyacheslav Sharpar‘la son sözü söyledi ve karşılaşma 4-2’lik skorla tamamlandı.

Gruptaki diğer maçta ise Sporting Lizbon, Karabağ‘ı kendi sahasında 2-0 mağlup etti. (FANATİK.COM)