Güney Kore, 20 bin BMW aracı yasaklıyor GÜNEY Kore Hükümeti, bazı araçların motorunun yanması nedeniyle yaklaşık 20 bin BMW marka otomobilin trafiğe çıkmasını yasaklayacağını açıkladı.

GÜNEY Kore Hükümeti, bazı araçların motorunun yanması nedeniyle yaklaşık 20 bin BMW marka otomobilin trafiğe çıkmasını yasaklayacağını açıkladı.

Yasak, geri çağırma kapsamında güvenlik kontrolleri için henüz BMW servislerine götürülmeyen araçlar için geçerli olacak.

Bu yıl çoğunluğu 520d sedan model olan 30 kadar aracın motoru alev almıştı.

BMW İngiltere’de güvenlik sorunları nedeniyle binlerce aracı geri çağırmıştı.

Ulaştırma Bakanı Kim Hyun-mee’ye göre bakanlık belediyelere yazı göndererek BMW araç sahiplerinin otomobillerini kontrol ettirmelerini sağlamasını istedi. Güvenlik kontrolü yapılmayan araçlar, trafiğe çıkamayacak. Bu kapsamda araç sahiplerine uyarı mektubu gönderilecek.

Güney Kore yasaları uyarınca belediyeler, araçların trafiğe çıkmasını engelleyebiliyor.

Güney Kore’deki BMW yetkilileri, geçen hafta araç yangınları nedeniyle özür dilemişti.

‘EGZOZ DOLAŞIM SİSTEMİNDEN KAYNAKLANIYOR’

Reuters’a göre, BMW yangınların egzoz dolaşım sistemindeki bir sorundan kaynaklandığını söylüyor. Hükümet de yangınlar için ayrı soruşturma başlattı.

Alman otomobil üreticisi, bu yıl 300 bin’den fazla aracı geri çağırdı.

Geçen yıl da ölümcül bir kazanın ardından 36 bin benzinli araç, güvenlik sorunları nedeniyle geri çağrılmıştı.