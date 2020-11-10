Öğretmenler ‘koronavirüs’ grevine gidiyor

1 hour önce
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Fransa genelinde en az 5 sendikanın destek vereceği greve, öğretmenlerin yüzde 30’a yakınının katılması bekleniyor.

Fransa Milli Eğitim Bakanlığının okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almamasına tepki gösteren sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor.

Fransa’da Koronavirüs salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

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