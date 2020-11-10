Güney Afrika’da 2 milyon yıllık insansı kafatası bulundu

Güney Afrika’da yapılan kazılarda, 2 milyon yıllık bir insansı kafatası bulundu. Kafatasını bulan Avustralyalı araştırmacılar, bunun insan evrimine daha fazla ışık tutabileceğini belirtiyor.

Araştırmacılar kafatasının Paranthropus robustus türünden bir erkeğe ait olduğunu söylüyor. Paranthropus robustus, modern insanların doğrudan atası olduğu düşünülen Homo erectus’a akraba bir tür. İki türün aynı zaman diliminde yaşadıkları, fakat Paranthropus robustus’un soyunun daha erken tükendiği belirtiliyor.

Melbourne’deki La Trobe Üniversitesi’nden Dr. Angeline Leece, BBC’ye bu keşfin heyecan verici olduğunu belirterek “Şimdiye kadar sadece tek diş fosilleri vardı. Çok nadir bir fosil bulduk ve çok şanlıyız” dedi.

Araştırmacılar fosil parçalarını, 2018’deki kazılarında Johannesburg’un kuzeyindeki Drimolen arkeoloji sahasında buldu.