Orsay Müzesi’nde ‘dekolte’ skandalı

3 hours önce
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Orsay Müzesi’nde kıyafet skandalı! Dekoltesi yüzünden almadılar

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Orsay Müzesi, yaşanan talihsiz bir olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Daily Star’ın haberine göre Jeanne isimli 22 yaşındaki bir kadın, arkadaşıyla birlikte müzeyi gezmek istedi.

Biletlerini alan ve girişe doğru ilerleyen ikiliden Jeanne güvenlik tarafından durduruldu. Jeanne’nin iddiasına göre güvenlik ekibi kıyafetindeki göğüs dekoltesini uygunsuz bularak müzeye girişine izin vermedi.

Üzerine ceketini giymesi söylenen Jeanne, bunu uyguladıktan sonra müzeye girebildi.

‘GÖĞÜSLERDEN İBARET DEĞİLİM’

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşan genç kadın, “Girişte durdurulunca herkes bariz bir şekilde göğüslerime bakıyordu. Beni görünüşümle yargılayan insanlarla karşı karşıya kaldım. Bütün yaz giydiğim normal bir elbiseydi. Ben sadece bir beden ya da göğüslerimden ibaret değilim” ifadelerini kullandı.

Jeanne’nin paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, müze yönetimi de açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşananlardan yeni haberi aldıklarını belirten müze yetkilileri, genç kadından özür dilediklerini duyurdu.

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