Koronavirüs nedeniyle Almanya ekonomisinde tarihi küçülme yaşandı

Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinde koronavirüs krizi nedeniyle tarihidir küçülme yaşandığı bildirildi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya’da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın Nisan-Haziran ayları arasında, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçüldüğü açıklandı.

Açıklanan verilere göre, ikini çeyrekte ihracat ve ithalatın yanı sıra tüketim giderleri ve şirket yatırımları da ciddi oranda düşüş gösterdi. Buna karşılık kriz sırasında devletin tüketim giderleri arttı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise, yüzde 11,7’lik bir küçülme söz konusu.

‘İflas Tehlikesi’

Söz konusu verileri değerlendiren ekonomist Alexander Krüger, “Üstesinden gelinemeyen korona pandemisi çerçevesinde konjonktüre güven duyma noktasında temkinli olmakta fayda var. İstihdam alanlarının yok olması ve iflas tehlikeleri sürüyor. ABD-Çin anlaşmazlığı da durumu kötüleştiriyor” dedi.