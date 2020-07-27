Almanya’da teneffüste Türkçe konuşan öğrenciye ceza

\r\n\r\nAlmanya'n\u0131n Heidelberg kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck bir kasabada meydana gelen olay 8 Temmuz'da cereyan etti. Ailenin olaydan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fu bildirildi.\r\n\r\nAilenin avukat\u0131 Yal\u00e7\u0131n Tekino\u011flu, DW T\u00fcrk\u00e7e'ye yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi olan k\u0131z \u00e7ocu\u011funun, teneff\u00fcste kendisi gibi T\u00fcrkiye k\u00f6kenli bir arakada\u015f\u0131 ile t\u0131rmanma duvar\u0131 \u00f6n\u00fcnde oynarken ba\u015fka \u00e7ocuklar\u0131n da yanlar\u0131na gitti\u011fini, k\u0131z \u00f6\u011frencilerin onlar\u0131 aralar\u0131na almay\u0131 reddetmesi \u00fczerine di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131n \u00f6\u011fretmene onlar\u0131 aralar\u0131nda T\u00fcrk\u00e7e konu\u015ftuklar\u0131n\u0131 da belirtip \u015fikayet ettiklerini aktar\u0131yor. \u00d6\u011fretmenin bizzat tan\u0131kl\u0131k etmedi\u011fi olay \u00fczerine T\u00fcrk\u00e7e konu\u015fan \u00f6\u011frencilere ceza olarak, okulda neden Almanca konu\u015fulmas\u0131 gerekti\u011fini yazan bir \u00f6dev verdi\u011fini belirtiyor. Bunun \u00fczerine de dokuz ya\u015f\u0131ndaki \u00f6\u011frencinin, "\u00c7ocuklar okulda Almanca konu\u015fur. Almanya'da resmi dil Almancad\u0131r. Siz bizim Almanca konu\u015fmam\u0131z\u0131 istiyorsunuz. Okullar Alman okulu. T\u00fcrk\u00e7e konu\u015ftu\u011fumuzda di\u011fer \u00f6\u011frenciler bizi anlam\u0131yor. Anadilimizi konu\u015fmamal\u0131y\u0131z. \u00c7\u00fcnk\u00fc Almancam\u0131z\u0131n daha iyi olmas\u0131 isteniyor" \u015feklinde yar\u0131m sayfal\u0131k bir yaz\u0131 yazd\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktar\u0131yor.\r\n\r\n\r\nT\u00fcrk\u00e7e konu\u015fan \u00f6\u011frenciye verilen ceza \u00f6devi\r\n\r\n\r\nHeidelbergli avukat Tekino\u011flu, k\u0131z \u00f6\u011frencinin ald\u0131\u011f\u0131 cezay\u0131 \u00f6\u011frenen annenin ba\u015fta sorumlu \u00f6\u011fretmen ile ileti\u015fime ge\u00e7meyi denedi\u011fini, ancak koronavir\u00fcs tedbirleri nedeniyle sadece telefonla g\u00f6r\u00fc\u015febildi\u011fini belirtiyor ve bu g\u00f6r\u00fc\u015fmede de \u00f6\u011fretmenin, \u00e7ocu\u011funun anadilinin T\u00fcrk\u00e7e oldu\u011funu vurgulayan anneye cezan\u0131n pedagojik a\u00e7\u0131dan gerekli oldu\u011funu savundu\u011funu bildiriyor. Bu durum \u00fczerine de ailenin avukat tuttu\u011fu ve cezaya itirazda bulundu\u011funu bildiriyor. Konu Okul Denetim Kurulu taraf\u0131ndan incelenecek.\r\n\r\nValilik olay\u0131 incelediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131\r\n\r\nOkulun bulundu\u011fu kentin valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada ise bireylere veya bir gruba y\u00f6nelik ayr\u0131mc\u0131l\u0131k iddialar\u0131 i\u00e7eren bu t\u00fcr su\u00e7lamalar\u0131n ciddiye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 ve incelendi\u011fi belirtildi. S\u00f6z konusu okulda 16 k\u00fclt\u00fcrden gelen \u00f6\u011frencilerin ders g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc, g\u00f6\u00e7men k\u00f6kenli ailelerden gelen \u00e7ocuk oran\u0131n\u0131n da y\u00fczde 43 oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nFreiburg Valili\u011fi S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Heike Spannagel, s\u00f6z konusu olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgenin ba\u011fl\u0131 bulundu\u011fu e\u011fitim ve \u00f6\u011fretim dairesinden rapor talep edildi\u011fini duyurdu. Rapor ellerine ula\u015fmadan okula veya su\u00e7lanan \u00f6\u011fretmene dair de\u011ferlendirme yapamayacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nDi\u011fer yandan okulda derste veya teneff\u00fcste Almancadan ba\u015fka bir dil konu\u015fulmas\u0131n\u0131 yasaklayan bir d\u00fczenleme olmad\u0131\u011f\u0131na da dikkat \u00e7ekildi. S\u00f6zc\u00fc Heike Spannagel, \u00f6te yandan \u00f6\u011frencilerin kavga veya tart\u0131\u015fma gibi sorun ya\u015fad\u0131klar\u0131 olaylarda aralar\u0131ndaki gerilimin giderilmesi s\u00fcrecinde b\u00fct\u00fcn \u00f6\u011frencilerin ayn\u0131 dilde konu\u015fmas\u0131n\u0131n ileti\u015fim a\u00e7\u0131s\u0131ndan olumlu rol oynayabildi\u011fini vurgulad\u0131.\r\nAvukat Yal\u00e7\u0131n Tekino\u011flu\r\n\r\n\r\n\u00d6nceki y\u0131llarda da konu g\u00fcndeme geldi\r\n\r\nAlmanya'da teneff\u00fcste Almanca d\u0131\u015f\u0131nda dil konu\u015fulup konu\u015fulmayaca\u011f\u0131 tart\u0131\u015fmas\u0131 \u00f6nceki y\u0131llarda da ya\u015fand\u0131. \u00d6zellikle g\u00f6\u00e7men k\u00f6kenli ailelerden gelen \u00e7ocuk say\u0131s\u0131n\u0131n y\u00fczde 80-90'lara vard\u0131\u011f\u0131 belirtilen baz\u0131 okullarda okul y\u00f6netimlerinin Almanca konu\u015fulmas\u0131 \u015fart\u0131n\u0131 getirmesi hem siyasette hem e\u011fitimciler aras\u0131nda hem de toplumda hararetli tart\u0131\u015fmalara neden oluyor.\r\n\r\nBerlin'de 2006 y\u0131l\u0131nda \u00f6\u011frencilerinin y\u00fczde 90'\u0131 g\u00f6\u00e7men k\u00f6kenli ailelerden gelen gen\u00e7lerin yer ald\u0131\u011f\u0131 bir okulda y\u00f6netim, aile ve \u00f6\u011frencilerle yapt\u0131\u011f\u0131 bir toplant\u0131 sonras\u0131nda oy birli\u011fi ile Almancay\u0131 \u015fart ko\u015fmu\u015f, konu o zamanlar T\u00fcrk\u00e7e bir medyada yer alan bir haber \u00fczerine uygulama ba\u015flamas\u0131ndan bir y\u0131l sonra yeniden g\u00fcndeme gelmi\u015fti.\r\n\r\nT\u00fcrkiye k\u00f6kenli g\u00f6\u00e7menlerin yo\u011fun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin \u015fimdiki Ba\u015fbakan\u0131, konunun tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 2006 y\u0131l\u0131nda uyum bakan\u0131 olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) \u00fcyesi Armin Laschet de \u00e7ocuklar\u0131n okulda sadece Almanca konu\u015fmas\u0131n\u0131 talep etmi\u015f, pek \u00e7ok \u00f6\u011fretmenin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu pedagog ve e\u011fitmenler aras\u0131nda bu itirazlara neden olmu\u015ftu. Almanya'da e\u011fitim konusu eyalet y\u00f6netimlerinin sorumlulu\u011funda. Bu nedenle bu konulardaki kararlar merkezi verilmiyor.\r\n\r\nHaber \/\u00a0Deutsche Welle T\u00fcrk\u00e7e