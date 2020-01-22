Londra’ya gelen yolcu uçağında korku dolu anlar

Romanya’nın başkenti Bükreş’ten, Londra’ya uçmak için havalanan yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra dumanla doldu. Yolcular büyük panik yaşadı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Londra’ya gitmek üzere, Bükreş’ten havalanan Ryanair Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının içi kalkıştan hemen sonra dumanla doldu.

Yaklaşık bin 500 kilometre yükseklikte olan uçakta göz gözü görmedi.

Ne olduğunu anlayamayan yolcular büyük panik yaşadı. Bazıları korkudan ağladı, bazıları çığlık attı.

Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı.

Uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında arıza çıktığı tespit edildi.