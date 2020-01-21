Greta iklim değişikliği farkındalığı için Davos’tan seslendi

İKLİM protestolarının damga vurması beklenen Davos zirvesinde konuşan İsveçli aktivist Greta Thunberg, kriz konusundaki farkındalığın sadece ‘ilk adım’ olduğunu söyledi. Greta, “Bundan çok daha fazlası gerekiyor. Buna gerçek bir kriz muamelesi yapmazsak, sorunu çözemeyiz” dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında 50.’si düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda siyasetçilere ve iş insanlarına hitap eden Greta Thunberg, okul greviyle tetiklenen dünya çapındaki iklim protestolarının iklim krizine karşı mücadele konusunda ‘sadece ilk adım’ olduğunu ve çok daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

Greta, “İnsanlar şimdi daha farkında, iklim ve çevre artık sıcak gündem maddeleri. Bu sadece bir başlangıç” dedi. Bilime daha fazla kulak verilmesi için çağrı yapan Greta, “Buna gerçek bir kriz muamelesi yapmazsak, sorunu çözemeyiz” diye konuştu.

Hükümetlerin iklim krizi karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Greta, “Hepimiz çevre ve iklim için mücadele ediyoruz. Eğer buna daha geniş bir perspektiften bakarsanız, aslında hiçbir şey yapılmadı. Bundan çok daha fazlası gerekiyor. Bu sadece bir ilk adım” ifadelerini kullandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl Forum öncesinde Küresel Riskler Raporu’nu kamuoyuna sunan Davos uzmanları, dünyayı gelecek 10 yılda tehdit edecek en büyük 10 riskin beşini iklim krizi ve çevresel risklerin oluşturduğunu açıkladı.

‘Elitler toplantısı’ olarak anılan Davos’ta bu yıl kapitalizmin içinde bulunduğu güven bunalımı, küresel ekonomi, gelir eşitsizliği ve siyasi kutuplaşmanın yanı sıra çevre ve iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklara da odaklanılacak.

Öte yandan Davos, iklim aktivistlerinin protestolarına da sahne oluyor. Dünya liderlerinden iklim korumada acil adımlar atılmasını talep eden yüzlerce aktivist pazar günü ülkenin doğusundaki Landquart şehrinden Davos’a üç günlük bir yürüyüş başlatmıştı.