Fare dışkısıyla bulaşan salgın hastalık 15 can aldı

37 mins önce
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NİJERYA’DA “lassa ateşi” hastalığı nedeniyle son 1 haftada 15 kişi yaşamını yitirdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen hafta ülkenin Ondo eyaletinde yaklaşık 100 kişi tedavi altına alındı. Bunlardan 28’inin hayati tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, salgında 1 haftada 15 kişi yaşamını yitirdi.

FARE DIŞKISIYLA BULAŞIYOR

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan “lassa ateşi” hastalığı, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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