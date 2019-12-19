Avrupa Parlamentosu’ndan Johnson’a Brexit tehdidi

Avrupa Parlamentosu Brexit koordinatörü Guy Verhofstadt, İngiltere’de yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının sorunlarının çözülmemesi durumunda Brexit anlaşmasının veto edilebileceğini söyledi.

İngiltere’de geçtiğimiz hafta yapılan seçim, Başbakan Boris Johnson’ın zaferi ile sonuçlandı. Ancak Johnson’ın Birlik ile uzlaştığı Brexit anlaşması tehdit altında. Zira Avrupa Birliği, İngiltere’de sayısı 3,6 milyonu bulan vatandaşlarının haklarını garanti altına almak istiyor.

“Vatandaşlar Brexit’in kurbanı olamazlar”

Avrupa Parlamentosu Brexit koordinatörü Guy Verhofstadt, Avrupa Birliği vatandaşlarının sorunlarının çözülmemesi durumunda Brexit anlaşmasının veto edilebileceğini söyledi.

Guy Verhofstadt, “Herkes Avrupa Parlamentosu’nun ayrılık anlaşmasına otomatik olarak onay vereceğini tahmin ediyor. AB vatandaşlarının haklarıyla ilgili sorunlar çözülmeden bu olamaz. Vatandaşlar asla, Brexit’in kurbanı olamaz” dedi.

AB vatandaşları için serbest dolaşım sonlanabilir

Brexit sürecinde, ülkede yaşayan AB vatandaşlarının başvurması için yeni bir sistem oluşturuldu. Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının yerleşim için 31 Aralık 2020 tarihine kadar pasaport ve kimlik bilgileri ile İçişleri Bakanlığı’na başvurması gerekiyor.

Bir AB vatandaşının başvurabilmesi için ülkede 2020 sonu itibarıyla beş yıldır yaşıyor olması gerekiyor. 31 Aralık 2020’ye kadar ülkeye giriş yapan ancak beş yıllık süreyi henüz tamamlamamış olanlara ise süre tamamlanana kadar geçici oturum hakkı veriliyor. AB vatandaşlarına oturum izni verilmesi için 3 şart aranıyor; halihazırda İngiltere’de yaşıyor olmaları, hüküm giymemiş olmaları ve kimliklerini kanıtlamaları.

İngiliz hükümeti geçtiğimiz yılın ekim ayında, Brexit sonrası ülkedeki AB vatandaşlarının da diğer bütün yabancı çalışanlarla aynı kurallara tabi olması prensibini oy birliğiyle kabul etmişti.

İngiliz hükümeti ağustos ayında ise Brexit için belirlenen tarih olan 31 Ekim’de, olası bir anlaşmasız ayrılma durumunda, AB vatandaşlarının İngiltere’de yaşamasına ve çalışmasına olanak veren kuralların geçerliliğini yitireceğini açıklamıştı.

Başvurmayan AB vatandaşları sınır dışı edilebilir

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, 9 Ekim tarihinde ülkede yaşayan AB vatandaşları için oluşturulan oturum statüsüne şu anda kadar yaklaşık 2 milyon kişinin başvurduğunu, yaklaşık 1,5 milyon oturum ve çalışma izni verildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde ise İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının bir an önce başvurularını yapmaları için tanıtım kampanyalarına önümüzdeki süreçte toplam 4 milyon sterlin harcanacağı belirtildi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Brandon Lewis de Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, 2020 yılının sonuna kadar oturum izni için başvurmayan AB vatandaşlarının ülkeden sınır dışı edilebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan The Guardian gazetesinde yer alan İngiltere İçişleri Bakanlığı açıklamasında, “2 milyon başvuru elimize ulaştı. Reddetmek için değil, oturum vermek için gerekçe arıyoruz. AB vatandaşlarının başvurmak için 2020 yılının aralık ayına kadar zamanı var. Eğer bu sürede başvurunun yapılamamasına ilişkin makul nedenler var ise başvuru yapma fırsatı tanınacak” ifadelerine yer verildi.