“Johnson’ı önde gösteren sandık çıkış anketi AB’de sevinçle karşılandı”

Financial Times gazetesi üst düzey AB siyasetçilerinin İngiltere’deki sandık çıkış anketini, Brexit belirsizliğini sonlandırabileceği için sevinçle karşıladığını yazdı.

Gazetenin Brüksel’deki muhabirleri Sam Fleming ve Jim Brunsden’a konuşan AB ülkelerinin AB bakanları, bu sonuçla AB’den çıkış anlaşmasının İngiltere’de Avam Kamarası tarafından onaylanma ihtimalinin arttığını, artık karşılarında daha net müzakere edebilecek bir iktidar olacağını söyledi.

AB bakanları bu akşam Brüksel’de bir araya gelmişti.

Fransa Avrupa Bakanı Amélie de Montchalin, “Fransa aylardır durumun netleşmesini istiyordu. Bunu Fransızlar, Avrupalılar ve İngilizlerin karşısındaki belirsizliğin sonlanması için istiyorduk. Sonunda belirsizlik bitti gibi gözüküyor” dedi.

İsveç AB İşleri Bakanı Hans Dahlgren ise, bu sonuçla İngiltere’nin AB’den ayrılacak olmasına rağmen durumun netleşmesinden memnun olduklarını belirtti:

“Prensip olarak karşınızdakinin konumunun güçlü olması her zaman iyidir. Böylece iyi ve güçlü bir müzakere yürütülebilir ve iki tarafın da üzerinde uzlaşabileceği bir sonuç elde edilebilir.”