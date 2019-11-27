Fransa’da bir yılda 137 kadın cinayeti yaşandı

3 hours önce
0 45 Bir dakikadan az

Fransa’da 2019 yılında öldürülen kadınların sayısının 137 olduğu açıklandı. Kadın cinayetlerinin tartışıldığı ülkeler arasında bulunan Fransa, kadına yönelik şiddetin en fazla görüldüğü Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başında geliyor.

Fransa’da açıklanan 2019 verilerine bakıldığında kadına yönelik şiddette geçtiğimiz yıla oranla artış olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 121 kadın, eşi ya da erkek arkadaşı tarafından öldürülürken, 2019 yılının başından bu yana 137 kadın şiddet sonucu hayatını kaybetti.

Ancak hükümet raporlarında bu sayı 117 olarak açıklandı. 22 kadın cinayeti ise hala araştırılıyor. Yapılan araştırmada, öldürülen kadınların yüzde 22.4’ünün 33-39 yaş aralığında olduğu belirlendi.

Kadınların yüzde 12’sinin hayatlarında en az bir kez tecavüze uğradığı Fransa’da her yıl 220 binden fazla kadın ise aile içi şiddete maruz kalıyor. Her 4 kadından 3’ü tekrar eden şiddet eylemlerine maruz kalırken, her 10 kadından 8’i ise psikolojik veya sözlü tacize maruz kalıyor.

Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 17.2’sinin 40 – 49 yaş, yüzde 15.5’inin 20-29 aralığında olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden kadınların yüzde 49.1’inin şiddet gördüğünün ancak cinayetten sonra anlaşıldığı vurgulandı.

Kadın cinayeti işleyenlerin yüzde 32.8’inin ise intihar ettiği kaydedildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 week önce
255

Fransa’da hamile bir kadın avcı köpeklerinin saldırısında öldü

2 weeks önce
539

Dans pistinde doğum yaptı

2 weeks önce
317

İngiltere, Fransa, Almanya ve AB’den İran’a ortak çağrı

2 weeks önce
432

Fransa’nın Atlantik sahillerine yüzlerce kilo kokain vurdu

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin