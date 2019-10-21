Fransa’da 59 vekil Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınmasını istedi

Fransa Ulusal Meclisi’nde yer alan 8 siyasi gruptan 59 vekil, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Ankara’ya yönelik yaptırımların başlatılması ve Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması için harekete geçme çağrısı yaptı.

Fransız vekiller, Macron’dan Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulanması ve ‘Kürt müttefiklerine’ yardım edilmesi için her türlü çabayı göstermesini istedi.

Euronews’in haberine göre Türkiye’nin NATO üyeliğinin askıya alınması için yapılan çağrıda, “Türk Ordusu’nun Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarına ve Batı demokrasilerinin uluslararası hukuku ihlal eden ve zaten bu kadar çile çeken bölgeyi istikrarsızlaştıran bu istilacılık karşısında etkisiz kalmasına karşı derinden öfke duyuyoruz. Fransa ve Avrupa’yı acil harekete geçmeye ve gerekli tüm önlemleri almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Le Figaro gazetesine göre Fransız vekiller alınması gereken başlıca önlemleri şu şekilde sıraladı: