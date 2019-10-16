Danimarka’nın sınır kontrolü kararı İsveç’te gündem yarattı

DANİMARKA’NIN, sınırda geçici kontrol noktaları kuracağını açıklaması İsveç İçişleri Bakanı tarafından memnuniyetle karşılanırken, muhalefette ‘utanç verici’ tepkilerine neden oldu.

Dünyanın en refah ve güvenli ülkeleri arasında gösterilen Danimarka ile İsveç arasında sınır kontrolü tartışması yaşanıyor.

Danimarka’nın, İsveç sınırında geçici kontrol noktaları kuracağını açıklaması şaşkınlık yaratırken, İsveç’ten konuyla ilgili farklı tepkiler geldi.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg ‘sarkastik’ bir açıklama yaparak Danimarka’nın bu kararını ‘memnuniyetle karşıladığını’ söyledi.

Sınırların suçlular için ‘serbest bölge’ olmaması gerektiğini belirten Damberg, sınırlardaki güvenlik konusunda detaylı bir inceleme başlattıklarını ve araçların otomatik olarak takip edilmesini sağlayacak sistemlerin de kullanılacağını duyurdu.

Pek çok İsveçli siyasetçi ise Bakanı Mikael Damberg’in ‘coşkusuna’ ortak olmadı. Bu hamlenin ‘utanç verici’ olduğunu belirten muhalefet temsilcileri, İsveç’in organize suçla mücadele konusundaki başarısızlığını gösterdiğini savundular.