Diktatör Franco’nun mezar yeri değiştirilecek

İSPANYA’DA Yüksek Mahkeme, Franco’nun kemiklerinin Valle de los Caidos’daki (Şehitler Vadisi) anıt mezardan çıkartılıp eşinin bulunduğu mezarlığa taşınmasına karar verdi.

İspanya’da sosyalist hükümetin, diktatör Francisco Franco’nun mezar yerinin değiştirilmesine ilişkin bir yılı aşkın süredir verdiği mücadelede nihai karar, Yüksek Mahkeme’den çıktı. Franco’nun torunlarının yaptığı itirazı değerlendiren Yüksek Mahkeme, hükümeti haklı buldu.

Mahkeme üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararda, Franco’nun kemiklerinin anıt mezardan çıkarılıp Madrid’in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında eşi Carmen Polo’nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağı belirtildi.

Franco’nun ailesinin, kalıntıların Madrid’deki Almudena Katedrali’ne taşınmasına ilişkin talebi ise reddedildi. İspanyol basını, taşınma işleminin 10 Kasım’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde olacağını iddia etti.

​MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO VARDI

Öte yandan İspanya İç Savaşı ve Franco mağduru ailelerin bağlı bulunduğu derneğin çağrısıyla Yüksek Mahkeme önünde toplanan bir grup eylem düzenledi.

Eylemciler, basına yaptıkları açıklamada, “İspanya’ya ihanet edenler, binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar mezarda da olsa saygı göremez” ifadelerini kullandı.