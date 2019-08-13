Pompeii’de bir büyücüye ait olduğu düşünülen eşyalar bulundu

8 hours önce
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Objelerin ritüellerde kullanıldıkları düşünülüyor
Objelerin ritüellerde kullanıldıkları düşünülüyor

İtalya’nın antik Pompeii kentinde arkeologlar, bir büyücüye ait olduğunu düşündükleri eşyalar buldular. Eşyalar arasında yarı değerli taşlar, nazarlıklar, aynalar ve cam boncuklar bulunuyor.

Antik kentin müdürü Massimo Osanna, eşyaların çoğunun bir kadına ait olduğunu söyledi.

Aynı evde kadınların ve çocukların da olduğu 10 kişiye ait ceset kalıntıları da bulundu.

Pompeii, milattan sonra 79 yılında Vezüv Dağı’ndaki volkanik patlamayla birlikte alevler altında kalmıştı.

Eşyalar, sadece bronz menteşeleri sağlam kalmış olan parçalara dağılmış bir ahşap kutuda bulundu.

Kutuda ametist ve amber gibi yarı değerli taşlarla, Orta Doğu kökenli bokböceği şeklinde bir muska da bulunuyordu.

Üzerinde bir zanaatkar figürünün olduğu akik taşı ile Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve kutlama Tanrısı Dionysus’un kafasının oyulduğu bir cam tesbih de kutuda yer alıyordu.

Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyorlar.

Pompei
Osanna, İtalyan haber ajansı Ansa’ya yaptığı açıklamada, objelerin evin sahibinden ziyade bir hizmetçi ya da köleye ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Bunun nedeni kutudan, Pompei’nin zenginleri tarafından rağbet gören altının çıkmaması.

Arkeologlar, DNA analiziyle evde bulunanlar arasındaki kan bağını ortaya koymaya çalışıyor.

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