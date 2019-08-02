Şort yasaklanırsa İspanyol taksiciler etek giyecek

İspanya’daki taksiciler, ulaşıma yönelik küresel mobil uygulama Uber ve İspanya’daki mobil uygulama Cabify’a karşı hayatta kalma mücadelesi verirken Vigo kentindeki taksicilerin derdi başka.

KOLSUZ TİŞÖRT VE EŞOFMANA DA YASAK

Kuzeybatıdaki Galiçya bölgesinin Vigo kenti belediyesi, taksi sürücülerinin direksiyon başında kolsuz tişört, eşofman, şort ve parmak arası terlik giymesini yasaklayan bir yasa hazırlıyor.

Tam da cehennem sıcaklarının bastığı temmuz ayında patlak veren yasak hazırlığı taksicileri isyan ettirdi.

‘ETEK YASAKLANMADIĞINA GÖRE…’

La Voz de Galicia gazetesine göre içlerinden en radikalleri ”Yasada yasaklanmadığına göre biz de etek giyeriz” diyerek giyim kuşam zapturaptını protesto edeceklerini belirtti.

‘BERMUDA ŞORT-POLO TİŞÖRTTE UZLAŞALIM’

Daha orta yolcular ise taksicilerin en azından yaz aylarında şort giymeye devam etmelerini sağlayacak bir uzlaşma sağlama çalışıyor.

Bunlardan biri de ‘Élite Taxi de Vigo’isimli taksiciler birliği. Dernek Başkanı Roberto Costas, yerel yönetime ”Bermuda şort ya da diğer uygun şortların tişört ya da polo tişörtlerle giyilmesine izin verin” önerisinde bulundu.

İspanya’nın turizm merkezlerinden Mayorka’da 2018 başında çıkan benzer yasa da yazın şort giyenlerin mesleğe devam edememesini öngördüğünden taksicileri fena halde kızdırmıştı.