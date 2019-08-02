Uyuşturucu dolu konteynerde mahsur kalan kaçakçılar polisten yardım istedi

Belçika’da geçtiğimiz hafta yaşanan bir olay polisi şaşkına çevirdi. Ülke tarihinin en sıcak günü olarak kayıtlara geçen perşembe günü iki şüpheli içi kokain dolu bir metal konteynerda mahsur kaldı ve yardım için polisi aradı.

Antwerp limanında yaşanan olayda 24 ve 25 yaşlarında iki kişi uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı ve tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre kaçakçılar konteyner içerisinde kilitli kalınca aşırı sıcak nedeniyle boğulacaklarını düşündüler ve çareyi polisi aramakta buldular.

Antwerp limanı Avrupa’nın en büyük ikinci limanı ve bu nedenle polis konteynerın yerini tespit edebilmek için 2 saat harcadı. Sonunda doğru konteynırı bulan polis kilidi açtıklarında içeride iç çamaşırlarıyla duran iki kişiyi buldu.

Sıcaktan ölmek üzereyken kurtarıldılar

Bir süre daha geç kalınsa hayatlarını kaybetmiş olacağı anlaşılan iki kaçakçı suçlarını hemen itiraf etti. Dışarıda 40 dereceyi bulan Perşembe konteynerdan çıkarılan kaçakçıların üzerine serinlemeleri için su döküldü

Konteynerın içinden birkaç yüz kg ağırlığında kokain çıktığı belirtiliyor.