AB’den Türkiye’ye ‘Doğu Akdeniz’ yaptırımı

4 hours önce
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı aldı. Karar, AB’den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, bugün AB Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel’de, AB’nin Kıbrıs karasularındaki keşif faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulama niyetinde olduğunu ve bugün bir dizi ‘önlem’ alacaklarını söylemişti.

Schallenberg, “Bugün Türkiye’ye karşı bir dizi önlem alacağız. Avrupa Yatırım Bankası üzerinden daha az fon ve kredi sağlanacak, havacılık anlaşmasıyla ilgili müzakereler durdurulacak. Başka yaptırımlar da olabilir” demişti.

Ayrıca Schallenberg, Kıbrıs’a tam destek verdiklerini ifade etmişti.

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