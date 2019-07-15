TBMM’deki 15 Temmuz özel oturumunda CHP Grup Başkan Vekili’nin konuşmasına AKP sıralarından tepki

4 hours önce
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15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3. yıldönümü nedeniyle TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’un konuşmasında “15 Temmuz’da vatandaşına kurşun sıkan ve ona yol verenler de unutulmayacak” sözlerine AKP milletvekilleri Meclis sıralarına vurarak tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanı Ankara Milletvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alındığını belirterek “Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir konuşma sergilenmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın genel kuruldan izlediği özel oturuma, bakanların yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller ve Yüksek Yargı mensupları da katıldı.

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