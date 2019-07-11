‘Brexit üçüncü defa ertelenebilir’

5 hours önce
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İngiltere- Brexit

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Londra’nın ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık arasında devam eden ‘Brexit’ krizi hakkında açıklamada bulundu.
Von der Leyen, Londra’nın kararını değiştirip AB’de kalması halinde bundan memnuniyet duyacağını belirterek, İngiliz hükümetinin ihtiyaç duyması halinde Brexit’in bir kez daha ertelenebileceğini söyledi.
İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelendi.
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