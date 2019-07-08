İsveç’ten ‘Ermeni soykırımı’ açıklaması: Kabul etmemiz zor
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, “1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım” dedi.
Dışişleri Bakanı Wallström, ülkedeki yabacı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, “İsveç hükümeti, 1915 Ermeni ve Süryani katliamı iddialarını kabul edecek mi?” sorusuna, “1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım.” yanıtını verdi.
Wallström, Danimarka’da, geçen ramazan ayında, iftar programını protesto eden aşırı sağcıların, Kur’an-ı Kerim yakması olayına ilişkin de “Fanatikliğin her türlüsüne karşıyım. Din üzerinden yapılan kışkırtmalar oldukça tehlikeli. Ortak yaşam alanlarını bulmalıyız. İslamofobik davranışlar bizi de derinden etkiledi. Birbirimizle konuşmalıyız ve beraber yaşama kültürünü geliştirmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.