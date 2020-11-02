İzmir’de 65 saat sonra gelen mucize: Elif bebek sağ çıktı

Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65’nci saatte enkaz altından mucizevi bir şekilde yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in, üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı. Umutların tükenmeye başladığı noktada, küçük elinin sıkı sıkı sarıldığı parmakla yeniden ışık olan Elif’in Ege Üniversitesi’ne nakledildiği ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

İzmir’i vuran depremin ardından 3’üncü gün geride kalırken sevindirici haberler peş peşe geldi.

Toprak yığınına dönen Emrah Apartmanı’ndan 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin’in ardından Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra sağ kurtulan 3 yaşındaki çıkartılan Elif Perinçek depremin simgesi oldu.

Üzerine devrilen sandalye ve uyuması sayesinde hayatta kaldığı belirlenen Elif’in ikiz ablaları Elzem ve Ezel’in (10) de sağ kurtarıldığı enkazdan çıkartılan 7 yaşında abi Umut ise yaşam mücadelesini kaybetti.

Ege Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan anne Seher Dereli Perinçek ve depreme dışarıda yakalanan baba Oğuz Perinçek çocuklarını yaşamda tutabilmek için büyük bir mücadele verdi.

VAZOYLA YERE VURUP HEM KENDİNİ HEM DE ÇOCUKLARINI KURTARDI

Eşi ve çocuklarının kurtarılmasına büyük katkı sağlayan Oğuz Perinçek’in eşiyle irtibat kurduğu ve dairenin izlerine ulaşılınca ekipleri yönlendirdiği ölüm kalım savaşını anlatan dayı Özgür Değerli, yaşananları şöyle anlattı:

* Depreme dışarıda yakalanan eniştem Oğuz’un operasyona büyük katkısı oldu. Seher yaşadığına dair işaret vermek için bulunduğu konumdan sürekli vazo ile yere vurarak ses çıkartmış. Oğuz da, zaten dairenin perdelerinden teşhisini yapıp ekiplere içeriye girilebilecek yerleri göstermiş.

* Odaları ve bulunabilecekleri konumları belirtmiş. Elif haricindeki herkese tek bir noktada bulmuşlar. Hepsi bir yerde yaşam üçgeni oluşturmuşlar ama kardeşim Elif’e yetişememiş.