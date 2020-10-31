TC Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 25 kişi yoğun bakımda

3 hours önce
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 23. saatinde yaptığı açıklamayla kayıpların 26’ya ulaştığını açıkladı. 25 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.

ÖZET

  1. Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 25 kişi yoğun bakımda
  2. Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında cuma günü 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  3. İzmir’de en az 26 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu sabah büyüklüğü 5 olan bir artçı kaydedildi
  4. AFAD arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü 17 binanın 9’unda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
  5. Sağlık Bakanı Koca, İzmir depreminde yaralı yakınları için 184 numaralı hattın aranmasını istedi
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