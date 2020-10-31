TC Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 25 kişi yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 23. saatinde yaptığı açıklamayla kayıpların 26’ya ulaştığını açıkladı. 25 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında.
ÖZET
- Sağlık Bakanı Koca: 26 can kaybımız var, 25 kişi yoğun bakımda
- Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında cuma günü 14.51’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İzmir’de en az 26 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor. Bu sabah büyüklüğü 5 olan bir artçı kaydedildi
- AFAD arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü 17 binanın 9’unda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.
- Sağlık Bakanı Koca, İzmir depreminde yaralı yakınları için 184 numaralı hattın aranmasını istedi