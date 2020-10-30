Eski Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Eski Türkiye Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye’nin 8’nci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile birlikte Anavatan Partisi’nin (ANAP) kurucuları arasında yer alan Yılmaz, çeşitli bakanlıkların yanı sıra 1991-99 yılları arasında, üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevi üstlendi.
Aslen Rizeli olan Yılmaz, 1947’de İstanbul’da doğdu.
Ortaöğretimine Avusturya Lisesi’nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı.
Siyasette “Alman ekolü” olarak anıldı. Siyasete girdiği 1983 yılına kadar özel sektörde yöneticilik görevi yaptı.