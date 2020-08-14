Türkiye’de 65 bin tarihi eser ele geçirildi

Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçaklığı operasyonunda 65 bin tarihi eser ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İzmir ve Manisa’da gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihî eser kaçakçılığı operasyonuyla 52 bini sikke olan 65 bin adet eserimiz ait olduğu topraklarda kaldı. Operasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza ve Cumhuriyet Savcılığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR’DE 5 TARİHİ ESER

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde elinde bulunan tarihi eserleri 500 bin liraya satmaya çalışan kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda tarihi eserler ele geçirildi. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 1 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, 2 adet bronz heykel, 2 adet bronz kap ele geçirildi. Ele geçen malzemelere el konulup, şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

GAZİANTEP’TE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tarihi eserler ele geçirildi. Aracı durduran polisler yaptığı detaylı aramada 1 kitap, 18 sikke, 2 yüzük ve 4 heykel ele geçirdi. Araçta bulunan bir şüpheli şahıs gözaltına alındı