Özel tekneye Yunan ateşi iddiası: 1’i ağır 3 yaralı

5 hours önce
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Marmaris’te Rodos adası açıklarında içinde 2’si Türk üç kişinin bulunduğu özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldı.

SAHİL GÜVENLİK’TEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

11 Ağustos 2020 tarihinde saat 03.40’ta Muğla ili Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası Yunanistan sularında, içerisinde 3 şahıs bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir.

Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, 1 Suriye vatandaşının kolu kırık, 1 Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris ‘e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır.

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır.

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