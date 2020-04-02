İstanbul’da 473 suç kaydı olan 10 yaşındaki şüpheli yakalandı

2 days önce
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İstanbul’da çok sayıda yankesicilik olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 yaşındaki şüphelinin, 473 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında ilçede 5 kadının çantasından yankesicilik yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları benzer suçlardan 397 kaydı bulunan 10 yaşındaki B.G.’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelinin babasına ait olduğu tespit edilen aracı takibe alan ve D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde durduran polis ekipleri, araçta bulunan B.G. ile babası Süleyman G., (29) annesi Sinem G. (28) ve yanlarındaki Ferdi D. (38), Sezer F. (27) ve Ecevit G.’yi (44) gözaltına aldı.

​Yapılan kimlik sorgularında, B.G.’nin babasının 53, annesinin 50, Ferdi D’nin 20, Sezer F’nin 26, Ecevit G’nin ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, B.G. ise savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevi’ne teslim edildi.

4.5 ayda 76 suç

Maltepe’de 12 Kasım’da Mobil Park Timlerince yakalanan B.G.’nin, o tarih itibarıyla 397 suç kaydının olduğu belirlendi. Yaşı küçük şüphelinin, yaklaşık 4,5 ayda suç sayısını 76 artırdığı öğrenildi.

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