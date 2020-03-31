Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor

\r\n\r\nOrdulu esnaf, koronavir\u00fcse (Kovid-19) kar\u015f\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 \u00f6nlemler kapsam\u0131nda, i\u015f yerine gelen m\u00fc\u015fterilerden ald\u0131\u011f\u0131 paralar\u0131, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Vir\u00fcse kar\u015f\u0131 Karadeniz usul\u00fc \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc g\u00f6renler ise \u015fa\u015f\u0131r\u0131yor.\r\n\r\nOrdu'nun\u00a0Alt\u0131nordu\u00a0il\u00e7esinde 25 y\u0131ld\u0131r bakkal d\u00fckkan\u0131 i\u015fleten 55 ya\u015f\u0131ndaki Orhan Sar\u0131, t\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan ve \u00e7ok say\u0131da ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne yol a\u00e7an\u00a0koronavir\u00fcse\u00a0kar\u015f\u0131 Karadeniz usul\u00fc bir \u00e7\u00f6z\u00fcm buldu. G\u00fcn i\u00e7erisinde elden ele dola\u015fan paralardan vir\u00fcs yay\u0131lma riskinin \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yleyen Sar\u0131, i\u015f yerine gelen m\u00fc\u015fterilerden ald\u0131\u011f\u0131 paralar\u0131, 100 derecede kaynatt\u0131\u011f\u0131 suyun i\u00e7erisine yerle\u015ftirerek, dezenfekte ediyor, ard\u0131ndan da kurutuyor.\r\n\u2018\u00c7orba gibi kar\u0131\u015ft\u0131rmaya gerek yok\u2019\r\nParalar\u0131, \u00e7orba gibi kar\u0131\u015ft\u0131rmaya gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve banknotlar\u0131n asla zarar g\u00f6rmedi\u011fini ifade eden Sar\u0131,\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0yay\u0131lmadan \u00f6nce de paralar\u0131 aral\u0131klarla kolonya ile dezenfekte etti\u011fini belirtiyor. Esnaf\u0131n buldu\u011fu bireysel \u00e7\u00f6z\u00fcm ise ak\u0131llara, \u2018Karadeniz f\u0131kralar\u0131n\u0131\u2019 getiriyor.\r\n\r\n\r\n\u2018Paralar birikince kaynar suya at\u0131yorum\u2019\r\nG\u00fcnl\u00fck biriken paralar\u0131, belirli bir miktar birikince 100 derece kaynayan suya at\u0131p dezenfekte etti\u011fini ifade eden Orhan Sar\u0131, \u201cBiraz birikince kaynar suya at\u0131yorum. Zaten paralar\u0131 kaynar suya at\u0131p-\u00e7\u0131kart\u0131nca dahi yeterli oluyor, paralara zarar\u0131 olmuyor. Kaynar suya at\u0131 temizledi\u011fim paralar\u0131 sonras\u0131nda da kurutuyorum. M\u00fc\u015fteriye verdi\u011fim paralar da bu sayede temiz oluyor\u201d dedi.\r\n\u2018\u00c7ama\u015f\u0131r suyuna koymay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm\u2019\r\nEn \u00e7ok mikrop bar\u0131nd\u0131ranlar aras\u0131nda paralar\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve insanlar\u0131n daha dikkatli olmalar\u0131 gerekti\u011fini ifade eden Sar\u0131, dezenfekte a\u015famas\u0131nda banknotlar\u0131 \u00e7ama\u015f\u0131r suyu ile dahi temizlemeyi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. Sar\u0131, \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n\r\n\u201cParalar elden ele dola\u015f\u0131yor, g\u00fcnl\u00fck y\u00fcz ki\u015finin eline ge\u00e7iyor. Kimisi ister istemez t\u00fck\u00fcr\u00fckle bile para sayabiliyor. O y\u00fczden ben de dikkat ediyorum. Benim de akl\u0131ma b\u00f6yle bir fikir geldi. Dezenfekte etmek i\u00e7in \u00e7ama\u015f\u0131r suyuna koymay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm, paran\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 bozaca\u011f\u0131 i\u00e7in vazge\u00e7tim. Ben de bu sayede bireysel tedbirimi ald\u0131m. D\u00fckkan\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131 da kapatt\u0131m, kimseyi i\u00e7eriye alm\u0131yorum. Bir \u015feyler isteyenlere de kap\u0131dan veriyorum. Takip mesafesini de koruyorum.\u201d\r\nKimi be\u011feniyor, kimi gereksiz g\u00f6r\u00fcyor\r\n\u0130nsanlar\u0131n,\u00a0vir\u00fcsten\u00a0ve di\u011fer salg\u0131n hastal\u0131klardan korunmas\u0131 i\u00e7in temizli\u011fe ve dezenfekteye \u00f6nem vermeleri gerekti\u011fine de vurgu yapan Sar\u0131, en \u00e7ok vir\u00fcs\u00fcn parada oldu\u011funu belirterek, baz\u0131 insanlar\u0131n uygulamay\u0131 takdir etti\u011fini, kimilerinin ise gereksiz buldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.