Fethiye’de yaşayan İngiliz uyruklu kadın göğsünden bıçaklanmış halde bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde villada 2 kişi bıçaklanmış halde bulundular. İngiliz uyruklu kadın göğsünden bıçaklanmış halde, beraber yaşadığı kişi ise boğazı kesilmiş olarak bulundu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde biri İngiliz uyruklu kadın iki kişi, beraber yaşadıkları villada bıçaklanarak öldürüldü. Kocaçalış mevkiindeki Telmesos Sitesi’ndeki bir villada, 71 yaşındaki Cemal Hasan Tayfun Baransel ve birlikte yaşadığı İngiliz kadın Viviant Bants’ın (63) cesedi bulundu. Olay, site görevlisinin jandarmayı arayarak, “Her gün ekmek almaya dışarı çıkıyorlardı, bugün çıkmadılar. Şüpheli bir durum olabilir” diyerek ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

KORKUNÇ HALDE BULUNDULAR

Çiftin yaşadığı villaya giren jandarma ekipleri, giriş katındaki salonda Baransel’in boğazının bıçakla kesilerek, banyoda ise Bants’ın göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğünü gördü. Katil ya da katillerin, çifte salonda saldırdığı, canını kurtarmak için banyoya kaçan Bants’ın da burada öldürüldüğü sanılıyor.