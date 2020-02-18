Gezi Parkı Davası’nda tüm sanıklar beraat etti

Mayıs 2013’te başlayan ve iki hafta devam eden Gezi Parkı eylemleri nedeniyle biri tutuklu, yedisi firari 16 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu dokuz kişi beraat etti. Ayrıca Kavala’nın tahliyesine de karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat gerekçesini, sanıklar hakkında söz konusu suçlardan hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmaması olarak açıkladı.

Yedi firari sanık hakkında çıkarılan yakalama kararları da kaldırıldı.

Firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında “ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Kavala’nın yanı sıra diğer sanıklardan Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden de bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.

Sanıklara yöneltilen suçlar arasında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Mala zarar verme”, “Nitelikli yağma”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “Kasten yaralama”, “Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet” de yer alıyordu.

Mücella Yapıcı: Gezi onurdur, Gezi kirletilemez

Beraat eden sanıklarından mimar Ayşe Mücella Yapıcı, mahkeme salonu çıkışında yaptığı açıklamada, “Demek ki neymiş, Gezi yargılanamazmış. Gezi onurdur, Gezi kirletilemez” dedi.

Mahkeme salonu çıkışında ayrıca “Her yer Taksim, her yer direniş” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” şeklinde sloganlar atıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu: Karar yargıya güveni tazeledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda, davada alınan beraat kararlarının yargıya güveni tazelediğini söyledi.