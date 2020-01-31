CHP’li Yarkadaş’tan ‘Türkiye’de ilk koronavirüs vakası’ iddiası

CHP’li Barış Yarkadaş, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının İstanbul’da ortaya çıktığını öne sürdü. Söz konusu iddiayı yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır” dedi.

Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüsün İstanbul’da ortaya çıktığı iddia edildi.

BirGün’ün haberine göre hastane kaynakları henüz kesin bir teşhisin konulmadığını vurgularken, şüphe nedeniyle yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada Çapa Tıp Fakültesi’nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.

​Yarkadaş, “Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir ‘karantina’ yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor” diye yazdı.

​Yarkadaş açıklamasın, “Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvurdu” ifadelerini kullandı.

‘Sağlık Bakanı hâlâ koronavirüslü hasta yok diyor’

Bu sabah saat toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ise “Şüpheli görülen 68 kişiden örnek alarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı” dedi.

Koca ayrıca Adana’da gözetim altındaki iki vakanın sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

​Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarının ardından paylaşımlarına devam eden Yarkadaş, “Neden dün gece İÜ’ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız?” diye sordu.

Yarkadaş, 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınının da karantinaya alındığını öne sürdü.

​Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddia ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kaynakları açıklama yaptı.

‘Çinli çocuk 10 gün önce Şangay’dan geldi’

Koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Çinli çocuğun 10 gün önce Şangay’dan Türkiye’ye geldiğinin öğrenildiğini bildiren kaynaklar, an itibariyle hastalığın kesin teşhisinin yapılmadığını kaydetti.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk tedaviye rağmen çocuğun durumunun dün akşam saatlerinde ağırlaştığını aktaran tıp fakültesi kaynakları, bugün ise durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Tıp fakültesi kaynakları, koronavirüs şüphesi nedeniyle gerekli testlerin yapıldığını ancak sonuçlarının ise henüz çıkmadığını belirtti.

Yakardaş’tan yeni açıklama: İşte belge

Daha sonra bir açıklama daha yapan Yarkadaş, “Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!” ifadelerini kullandı.

​Bakan Koca: Kasten panik oluşturulmaya çalışılıyor

Yarkadaş’ın iddiaları üzerine yeni bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocuğa mevsimsel grip türü olan ‘Influenza B’ tanısı konulduğunu söyledi.

Kasten panik oluşturulmaya çalışıldığını belirten Koca’nın açıklaması şöyle:

“Çapa Tıp Fakültesi’nde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin’in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa tıp fakültesinde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır. Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik ‘koronavirüs şüphesi’, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu ‘kesin tanı’ gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”