Bodrum’da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şok etti

2 hours önce
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Bodrum’da, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İngiltere plakalı bir aracı durdurdu. Yapılan incelemeler neticesinde sürücüsünün İrlandalı bir kadın olduğu öğrenilen araçtan toplamda 45 adet silah ele geçirildi. Zanlı kadın, Bodrum Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğinin yürüttüğü operasyon kapsamında bir otomobilin çeşitli bölmelerine gizlenmiş tam 45 adet kaçak tabanca ele geçirildi.

İNGİLTERE PLAKALI ARAÇ DURDURULDU

Alınan bilgilere göre, Bodrum KOM ekipleri yabancı plakalı bir aracın Bodrum Limanı’ndan Kos Adası’na çıkış yapacağı ve araç içerisinde yüklü miktarda kaçak malzeme olabileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. İngiltere plakalı aracı tespit eden ekipler Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izin doğrultusunda, güvenlik araması yaptı.

TOPLAMDA 45 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan detaylı arama neticesinde, sol lastik bagaj boşluğunda şeffaf poşete bantlarla sarılı 15 adet, arka tampon içinde zulalanmış 13 adet, sağ bagaj arka çamurluk kısmında zulalanmış 17 adet olmak üzere toplamda 45 adet tabanca ele geçirildi. Tabancalara el koyan KOM ekipleri gözaltına alınan araç sürücü Kuzey İrlanda vatandaşı kadını işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Zanlı kadın Bodrum Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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