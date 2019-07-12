S-400 teslimatı başladı, malzemeler Ankara’ya geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füze savunma sisteminin Türkiye’ye nakledildiğini söyledi.

İnternet sitesinden bir duyuru yayımlayan bakanlık “Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Rusya doğruladı

Rusya’nın, askeri-teknik işbirliğinden sorumlu federal servisi FSVTS, S-400 karadan havaya savunma sisteminin Türkiye’ye teslimatının başladığını doğruladı.