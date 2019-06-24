AP Türkiye Raportörü Piri’den sonuçlara ilk tepki: İstanbul ve Türkiye demokrasisi için çok iyi haber

Avrupa Birliği’nin yasama kolu Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Raportörü olarak görev yapan Kati Piri, resmi olmayan seçimlere göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci kez kazanmasını Twitter üzerinden kutladı. Piri, İmamoğlu’nun kazanmasının İstanbul ve Türkiye’nin demokrasisi için “çok iyi bir haber” olduğunu belirtti.

Piri, “Belediye Başkanı İmamoğlu için çok büyük bir zafer. İstanbul ve Türkiye demokrasisi için çok iyi haber. Tebrikler!”

AP Türkiye raportörü bugün sonuçlar açıklanmadan önce yaptığı paylaşımda, Piri, “Bugün Türkiye demokrasisi için büyük bir gün. İstanbul’da sandıklar kapandı. Ekrem İmamoğlu ikinci defa kazanacak mı? Kampanya sloganı gerçekten iyimserlik açısından bulaşıcıydı. Her Şey Çok Güzel Olacak” yazmıştı.