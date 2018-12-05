Avrupa’nın en iyi karma projesi ödülü Türkiye’ye

Saygın mimarlık ödüllerinden European Property Awards (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) 2017-2018 Avrupa ayağının kazananları belli oldu. iki design group, 3 Aralık gecesi Londra’da gerçekleşen galada üç ödüle layık görüldü. “Mesa Antalya Karma Kullanım Projesi”, rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın En İyisi Seçildi.

OTEL, ticaret ve rezidanslardan oluşan, Antalya’nın doğasından esinlenen tasarımı, çevreci yaklaşımı, estetik dengesi ile dikkat çeken proje, 80 uzmandan oluşan uluslararası jürinin, titiz ve keskin kriterlere dayanan incelemeleri sonucu ödüle layık bulundu. Jüri üyeleri arasında Caithness Lordu, Thurso Lordu, Liverpool Lordu ve İngiltere Parlamentosunun Lordlar Kamarası yer aldı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM TECRÜBEMİZİ YURT DIŞINA TAŞIDIK”

İki design group Kurucu Ortağı Y. Mim. Murat Kader kazanılan ödüllerle ilgili, “Ülkemizdeki kentsel dönüşüm biz mimarlara çok tecrübe kazandırdı. Şu anda yurt dışındaki projelerde de bu tecrübelerimizden faydalanıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Karadağ, İran, Irak, Tanzanya, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan gibi Avrupa kıtasının dışındaki projelerimizle de gündemde olmayı, şu an tasarım aşamasında olan bu projelerimizin de bol ödüllü projeler olmasını hedefliyoruz.” dedi. (HÜRRİYET.COM)