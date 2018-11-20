AİHM’den Selahattin Demirtaş için ‘Serbestlik’ kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP'nin tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP’nin tutuklu yargılanan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar verdi. Mahkeme’nin kararında yargılama öncesi uzun tutukluluk süresinin Türkiye’deki yargı sistemiyle bağdaşmadığı belirtildi.

AİHM bu kararı oybirliğiyle aldı. Yapılan açıklamada, şu ifade yer aldı:

“Mahkeme, Demirtaş’ın ‘makul bir şüpheyle’ gözaltına alındığını ve tutuklandığını kabul etti. Ancak Mahkeme, ulusal mahkemelerin dayandığı nedenlerle, adli mercilerin Demirtaş’ın tutukluluğunu ‘yeterli’ gerekçeleri olmadan uzun tuttuğuna hükmetti.”

AİHM kararında, dava öncesi tutukluluk süresinin uzun olmasının TCMB’deki faaliyetlerde yer alamamasına, bunun da ifade özgürlüğü ile seçilme özgürlüğüne ‘haklı olmadan müdahale edildiği’ anlamına geldiğini belirtti.

Mahkeme, 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu ile 24 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde tutukluluğunun uzatılmasının, demokratik bir toplumun temelinde yer alan “çoğulculuğu baltaladığına ve bağımsız siyasi tartışmaların yürütülmesini sınırladığına” hükmetti.

AİHM, bütün bu sebeplerden, Türkiye’nin Demirtaş’ın tutuklu olarak yargılanmasına son vermek için bütün önlemleri alması gerektiğini belirtti.

CEZAEVİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAN TEK KİŞİ

Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016’da, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve partisinden 9 milletvekiliyle birlikte, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyesi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla gözaltına alındı.

Daha sonra da tutuklanan Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderildi ve halen burada tutuluyor.

Demirtaş hakkında açılan 33 dava açıldı. “Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” suçları yöneltilen Demirtaş’ın 142 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklanmasından 460 gün sonra hakim karşısına çıkan Demirtaş’ın savunması 3 gün sürdü. Demirtaş savunmasında, sahte ve üretilmiş delillerin dosyasına konduğunu söyledi, Gülen yapılanmasını komplo kurmakla suçladı.

Demirtaş, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisi HDP tarafından aday gösterilerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cezaevinden cumhurbaşkanlığına aday olan ilk ve tek kişi oldu.

HDP: DEMİRTAŞ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

AİHM’in kararı sonrasında Demirtaş’ın partisi HDP’den yapılan açıklamada, “AİHM önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için gerekli adımların atılmasına karar verdi. Mahkemeler derhal bu kararın gereğini yerine getirmeli, Demirtaş ve tutuklu seçilmişler serbest bırakılmalıdır. Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı her bir dakika hukuksuzluktur. Karar tüm tutuklu vekillerimiz için emsal teşkil etmektedir. Milyonların iradesi vekiller özgür olmalıdır” denildi. (BBCTÜRKÇE)