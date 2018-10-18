Kemal Kılıçdaroğlu Londra’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyet ile birlikte Oxford Union’un özel daveti üzerine Londra’ya geldi.

CHP GENEL Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türk Hava Yolları (THY)’na ait uçakla Londra’ya giden Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları hakkında bilgi verdi.

İNGİLİZ GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Londra sehayati ile ilgili de bilgi veren Çeviköz, “Genel Başkanımız, bugün Londra’da hükümet yetkilileri ve işçi partisi yetkilileri ile bir teması olacak. Akşam, İngiliz basının önemli kalemleriyle Kemal Kılıçdaroğlu ile bir arada olacaklar. Aslında ziyaret Oxford Union topluluğu tarafından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na iletilen bir davet üzerine gerçekleşmektedir. Kemal Bey burada bir konuşma yapacak” dedi. (HABERLER.COM)