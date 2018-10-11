Türk öğretmenlerin İrlanda çıkarması Türk öğretmenler, İrlanda'nın Galway şehrinde, mesleki eğitimde işbirliği projesi kapsamında, Avrupalı eğitimci ve eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.

Türk öğretmenler, İrlanda’nın Galway şehrinde, mesleki eğitimde işbirliği projesi kapsamında, Avrupalı eğitimci ve eğitim yöneticileriyle bir araya geldi.

‘AB Erasmus Plus Mesleki Eğitim Ortaklık Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen bir haftalık eğitim programına Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmenleri katıldı. Öğretmenler, Galway’de mesleki eğitim ve sektör ortaklığı, istihdam politikaları hakkında bilgi edindi.

AVRUPA’LI EĞİTİMCİLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

Aydın Doğan MTAL öğretmenleri Aşır Gül, Ayten Şenkul, Hülya Taşcı ve Berna Başkaya’dan oluşan proje grubu, İrlanda Ulusal Üniversitesi’ni (NUIG) ve teknik okulları ziyaret etti. Öğretmenler aynı zamanda İrlanda, İngiltere, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti’nden gelen eğitimcilerle mesleki deneyimlerini paylaşma imkânı buldu. (HÜRRİYET.COM)