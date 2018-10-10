En güçlü pasaportlar listesinde Türkiye 49. sırada Henley Pasaport Endeksi'ne göre, seyahat serbestliği açısından dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşması bulunan Türkiye listede 49. sırada yer aldı.

Henley Pasaport Endeksi’ne göre, seyahat serbestliği açısından dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşması bulunan Türkiye listede 49. sırada yer aldı. Japon pasaportu, 190 ülke ile varılan vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmalarıyla seyahat serbestliği bakımından en prestijli pasaport oldu.

JAPONYA, EN PRESTİJLİ PASAPORTA SAHİP

Henley Pasaport Endeksi’ne göre, 2018 yılında 190 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu. Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya’nın, 189 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur‘u geride bırakarak liderliğe ulaştığı belirtildi.

3 ÜLKE İKİNCİLİĞİ, 2 ÜLKE DÖRDÜNCÜLÜĞÜ PAYLAŞTI

Her iki ülke de şubat ayında rakipleri Almanya‘yı geride bırakarak ilk sıraya çıkmıştı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABDve İngiltere dördüncülüğü paylaştı.

TÜRKİYE 49. SIRADA YER ALDI

Dünya genelinde 110 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları bulunan Türkiye ise listede 49. sırada yer buldu. 199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı. (HABERLER.COM)