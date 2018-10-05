Zeytin çekirdekli mangal kömürü İngiltere’de AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan Ayten (44) ile Oğuzhan Yılmaz (44) çifti, zeytin çekirdeğinden yapılan pirinadan mangal kömürü üretti. 6 yıllık çalışmanın ardından 3 ay önce seri imalata başlayan çift, ilk ihracatı ise geçen hafta İngiltere'ye 25 ton yollayarak, yaptı

AYDIN‘ın Söke ilçesinde yaşayan Ayten (44) ile Oğuzhan Yılmaz (44) çifti, zeytin çekirdeğinden yapılan pirinadan mangal kömürü üretti. 6 yıllık çalışmanın ardından 3 ay önce seri imalata başlayan çift, ilk ihracatı ise geçen hafta İngiltere‘ye 25 ton yollayarak, yaptı. İşletmenin ayda 50 tonluk üretim kapasitesini 100’e çıkaracaklarını belirten Yılmaz çifti, devlet desteği de bekliyor.

Pazarlama uzmanı Oğuzhan Yılmaz ve eşi Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Ayten Yılmaz, zeytincilik sektörünün en önemli atıklarından olan pirinadan mangal kömürü üretti. Genellikle toprak üzerinde, açık alanda üretilen mangal kömürünü kazanlarda üreterek, çevreye de fayda sağlayan çift, ilk ihracatlarını 25 ton mangal kömürüyle İngiltere’ye yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında TÜBİTAK Temiz Teknoloji İş Fikirleri Yarışması’nda 1’inci olarak ödül alan Yılmaz çiftinin, ürettikleri mangal kömürleri, yurt dışından talep görüyor. Pirinayı pişirme kazanlarında kömürleştirerek, presleyip, fırınladıklarını anlatan Yılmaz çifti; kokusuz, dumansız, yüksek kalorili, yağ düştüğünde alev almayan, doğal ve kanserojen olmayan mangal kömürü ürettiklerini vurguladı.

‘PROJEYLE TÜRKİYE 1’İNCİSİ OLDULAR’

Pirinadan 2015 yılında mangal kömürü yaparak, katıldıkları yarışmada Türkiye 1’incisi olarak ödüle layık görülmelerinin hikayesini Ayten Yılmaz, “Eşimle bu kömür üzerinde çalışmalarımız vardı. Bilim ve teknik ile ilgili dergi ve kitapları çok fazla okuyordum. Okurken bir yarışma programı gördüm. Pirinayla üreteceğimiz mangal kömürü projemiz ile katıldık. ‘Atıktan enerji’ projesi ile Türkiye birinciliği kazandık. Aynı yarışmayla ABD Silikon Vadisi‘nde yapılan yarışmada da 3’üncülük ödülü aldık. Projemiz, sonrasında ise kendiliğinden yürüdü gitti” dedi. (HABERLER.COM)