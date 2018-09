Beyoğlu’ndaki en iyi buluşma noktalarından biri Samimi ve tasarım odaklı mekanlarda unutulmaz ve heyecan verici konaklama deneyimi sunan The Stay otelleri İngiltere'de yayımlanan en geniş sirkülasyona sahip ulusal gazete The Independent'ta bir makaleye konu oldu.

Samimi ve tasarım odaklı mekanlarda unutulmaz ve heyecan verici konaklama deneyimi sunan The Stay otelleri İngiltere’de yayımlanan en geniş sirkülasyona sahip ulusal gazete The Independent’ta bir makaleye konu oldu.

Avrupa‘nın ‘En Cool’ 10 lokasyonundan bahsedilen makalede Beyoğlu‘ndaki “The Stay Late Antiquity” anlatıldı.

Avrupa’nın ‘En Cool’ lokasyonlarını bir makalede konu alan The Indepentent gazetesi, Türkiye‘yi de listeye ekledi. Danimarka, Hollanda, Polonya, Belçika gibi ülkelerdeki önemli ve kültürel mekan ve bölgelere yer verilen makalede, Beyoğlu’ndan İstanbul Kültür Sanat Vakfı‘nın İstanbul Tasarım Bienali’nin de gerçekleştirilmesi nedeniyle ‘sanat bölgesi’ olarak bahsedildi. Beyoğlu’ndaki en iyi buluşma noktalarından biri olarak da The Stay Late Antiquity gösterildi ve “En iyi buluşma noktalarından biri, 19. yüzyıldan kalma bir şehir evinin içinde yer alan ve yakın zamanda açılan bir tasarım oteli olan The Stay Late Antiquity’dir.” denildi.

The Stay otellerinin en gözde lokasyonlarından biri olan The Stay Late Antiquity, 19. yüzyıla uzanan tasarımıyla etkileyici deneyim vadeden otellerden biri olarak dikkati çekiyor. The Stay Late Antiquity; antikacılar, galeriler, tasarım dükkanları ve hip kafeler ile dolu olan Çukurcuma’da Ağustos 2018’de kapılarını açtı. Sanatçıların, yazarların ve entelektüellerin de uğrak noktası olması ile bilinen bu bölge, her köşesi ve kıvrılan patikası, farklı bir ilham sunmakla beraber misafirlerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. (HABERLER.COM)